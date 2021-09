2016 bis 2020: Das zahlte die Stadt Zell an Sitzungsgeldern

Nach Auskunft der Verbandsgemeinde (VG) Zell sahen die Zahlungen für Sitzungsgelder in der Moselstadt Zell in den vergangenen fünf Jahren wie folgt aus: 2016 = 5984 Euro, 2017 = 5904 Euro, 2018: 6944 Euro, 2019 = 6176 Euro, 2020 = 7824 Euro. Für diesen Zeitraum ergibt sich rechnerisch also ein Durchschnittswert von 6566,40 Euro.