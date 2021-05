In Kaisersesch sind Bauplätze schnell vergriffen und Wohnungen knapp. Seit etwa sieben Jahren will die Stadt daher ein riesiges Gebiet erschließen, um die Nachfrage bedienen zu können. Doch das Vorhaben zieht sich hin, vor allem Lärmschutzauflagen machen den Vertretern der Stadt Kopfschmerzen. Zumindest ein knappes Viertel der 160 geplanten Bauplätze soll noch in diesem Jahr erschlossen werden – dazu waren einige Änderungen nötig.