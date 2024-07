150 Jahre Chor Düngenheim-Urmersbach: Sänger begeistern mit Jubiläumskonzert

Das Konzert zum 150. Jubiläum des Kirchenchores Düngenheim-Urmersbach begeisterte die Besucher und Ehrengäste in der voll besetzten Kirche St. Simeon in besonderer Weise.

Anzeige

Mit „Music was My first Love“ (Musik war meine erste Liebe) spannte der Chor unter der Leitung von Eugenia Buling einen Bogen über 150 Jahre Chorgeschichte und das mit weltbekannten weltlichen und kirchlichen Liedern.

Das außergewöhnliche Jubiläum wurde von dem Chor der Gospel Traces, Kindern der Grundschule St. Martin ( beide aus Düngenheim), dem Pianisten Mario Bressan und der Band um Jonas Mertes und Flo Hierse begleitet. „Ein Liebesbeweis für menschenverbindende Melodien, der mit einer Mittsommernacht und einem gemütlichen Beisammensein an der Kirche einen wunderschönen Abschluss fand“, heißt es in der Pressemitteilung des Chors. red