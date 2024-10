Plus Laubach 1097,47 Euro für hilfsbedürftige Menschen: Firmlinge sammeln Spenden beim Torwandschießen i Gern nahm eine Abordnung des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes Cochem-Zell die Spende der Firmlinge entgegen. ⋌ Foto: Matthias Schnitzler Im Rahmen der Firmvorbereitung hatten sich die jungen Leute aus dem gesamten Pastoralen Raum Kaisersesch sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer ein Projekt einfallen lassen, das allen viel Spaß gemacht hat: ein Torwandschießen und daran anschließend ein Public Viewing des Eröffnungsspiels der Fußballeuropameisterschaft. Von diesem Event werden nun noch einige Menschen profitieren – dank einer Benefizaktion. Lesezeit: 1 Minute

Durch das Torwandschießen und den Verzehr von Getränken und Würstchen mit Beilagen kamen an diesem Abend Einnahmen von 1097,47 Euro zusammen, die in voller Höhe an den Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst im Landkreis Cochem-Zell zur Verfügung gestellt und an bei einem kurzen Zusammentreffen an Silvia Loboutin, Beate Fatzaun, und Lisa ...