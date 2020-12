100 Jahre MGV Lyra in Kaimt: Wer früher nicht zur Probe kam, musste nachsingen

Zell-Kaimt

Gern hätten die Mitglieder des Männergesangvereins Lyra Kaimt. groß gefeiert. Kein Wunder: Der Chor feiert sein 100-jähriges Bestehen. Jetzt wird das Jubiläum in kleinerem Rahmen zelebriert. Am 28. August, dem Gründungstag, feiert der MGV sein 100-Jähriges an der Weinlounge in Zell. „Wir sind gespannt auf die Resonanz und erhoffen uns, neue, junge Sänger, um das Fortbestehen dieses traditionsreichen Vereins zu sichern“, betont der Vorstand. Der Verein hat im Jahr 2019 29 aktive Sänger (Durchschnittsalter: 60,3 Jahre) und wird erstmals in seiner Geschichte seit 1. Januar 2018 von einer Dirigentin (Eugenia Buling) geführt. Der älteste Sänger im Chor mit 88 Jahren ist Peter Stork, der auch 14 Jahre 1. Vorsitzender war. Er nimmt regelmäßig an den Chorproben teil, und ist auch bei den Auftritten dabei.