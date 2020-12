Kreis Altenkirchen

Mit dem 8. Mai 1945 kehrte endgültig der Frieden ein im AK-Land, die nationalsozialistische Herrscherclique und ihre willigen Funktionäre auf regionaler Ebene waren entmachtet. Wie aber gestaltete sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit der Alltag für die Menschen in unserer Region? Auskunft darüber gibt neben Zeitzeugenberichten auch das „Kreisblatt für den Landkreis Altenkirchen“, das von Juni bis Oktober 1945 in 27 Ausgaben erschienen ist – „mit Genehmigung der alliierten Militärregierung“, wie es im Kopf der Titelseite heißt.