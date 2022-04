Am Mittwoch ist die Zahl der Corona-Infektionen im AK-Land seit Ausbruch der Pandemie über die 30.000er-Marke gesprungen. Anlass für unsere Zeitung, in Kooperation mit dem Gesundheitsamt ein weiteres Mal in die 118 Gemeinden des Kreises zu schauen. Wo hat sich das Virus besonders stark ausgebreitet, welche Orte hat es weniger schlimm erwischt?