Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 21:40 Uhr

Altenkirchen/Neitersen

Zwischen Altenkirchen und Neitersen: Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Pkw auf der B 256

Auf der Bundesstraße 256 zwischen Altenkirchen und Neitersen hat sich am Freitagabend gegen 19.55 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei Altenkirchen war ein 28-jähriger Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen in Fahrtrichtung Neitersen unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf den Gegenfahrstreifen geriet. Hier kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw.