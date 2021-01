Gebhardshain

Sie gibt Menschen ein Strahlen ins Gesicht zurück: Friseurmeisterin Bettina Petinopoulos aus Gebhardshain ist eine zertifiziere Spezialistin für Zweithaare, die einzige im Oberkreis. Zu ihr kommen Frauen und Männer, die meist infolge einer Chemotherapie oder einer sonstigen Erkrankung ihre Haare verlieren. Seit 2012 übt sie diese Tätigkeit in ihrem Geschäft an der Hachenburger Straße 2 in Gebhardshain aus.