Kreis Altenkirchen

Der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU, Christian Baldauf, hat am Dienstag die vor einem Jahr renovierte und erweiterte DRK Rettungsleitstelle in Kirchen besucht. Vor allem den „Blaulichtern“, so Baldauf, müsse man in Corona-Zeiten noch mehr Respekt entgegenbringen, als ohnehin schon. Ein Hauptthema des Austausches vor Ort: die Notarztversorgung im ländlichen Raum. Sorgen brachten auch die Gastronomen im Oberkreis mit.