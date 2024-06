Einen tollen Erfolg feierte das MDR-Orchester der Marion-Dönhoff-Realschule Plus Wissen. Mit 83,38 von 100 möglichen Punkten holten die jungen Musikerinnen und Musiker um ihren Lehrer und Leiter Christoph Becker (4. von links) den zweiten Platz im Wertungsspielen der Bundeswehr in Balingen (Baden-Württemberg), zu dem am Wochenende insgesamt 30 Musikklassen und Orchester mit mehr als 1000 jungen Instrumentalisten angereist waren. Die beiden Stücke „Lay down your Arms“ und „The Legend of Loreley“, mit denen das Orchester die hochkarätig besetzte Jury überzeugte, wurden aufgrund der Tatsache, dass Christoph Becker wegen des Ausfalls eines Orchestermitgliedes selbst zur Klarinette griff, von Tobias Stahl dirigiert. Foto: Cedric Stenger