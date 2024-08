Zweirad kollidiert mit Auto: 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Auto am Sonntagabend in Katzwinkel (Sieg), verletzte sich der jugendliche Zweiradfahrer schwer.

Ein 17-jähriger Jugendlicher fuhr mit seinem Zweirad am Sonntag, 4. August, gegen 17.45 Uhr auf der abschüssigen Kirchstraße in Katzwinkel, Ortsteil Elkhausen. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der junge Fahrer nach links in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier kollidierte er mit dem Auto eines 65-jährigen Fahrers, der die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Abschleppdienst musste Roller bergen

Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.