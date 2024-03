Zwei Wochen nach Raub auf Pflegerin in Flammersfeld: Ermittler durchsuchen Flüchtlingsunterkunft

Ermittler haben am Mittwochmorgen, 6. März, eine Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde Eichen (Kreis Altenkirchen) durchsucht. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit dem Raub auf eine Pflegekraft im Februar in Flammersfeld, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigte. Foto: Markus Eschenauer