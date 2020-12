Wissen/Koblenz

„Ich wollte nicht immer meine Mama anpumpen.“ Eine ziemlich fadenscheinige Erklärung für zwei Raubüberfälle, aber das war auch dem 25-jährigen Angeklagten bewusst. Er hat in Wissen am gleichen Tag erst eine Spielhalle und dann eine Tankstelle überfallen. Jetzt wurde der junge Mann vom Landgericht Koblenz zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt, darüber hinaus verfügte die Kammer seine Unterbringung in einer Entzugsanstalt.