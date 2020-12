Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 18:33 Uhr

Kircheib

Zwei Personen schwer verletzt: Frontaler Zusammenstoß auf der B8 bei Kircheib (Aktualisierung 22.20 Uhr)

Mindestens zwei Personen wurden bei einem Unfall am Mittwochabend auf der B 8 bei Kircheib schwer verletzt. Einer der Verletzten wurde per Rettungshubschrauber in die Bonner Uniklinik geflogen. Nach Angaben der Polizei Altenkirchen wollte ein Pkw-Fahrer, der in Richtung Altenkirchen unterwegs war, gegen 17.10 Uhr in einem zweispurig ausgebauten Teilstück der Bundesstraße ein vorausfahrendes Auto überholen, als vor ihm ein Lieferwagen ebenfalls zum Überholen ausscherte. Der Mann wich auf die Fahrspur des Gegenverkehrs aus, wo es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam.