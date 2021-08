Kreis Altenkirchen

Zwei neue Corona-Fälle im AK-Land – Inzidenz im Kreis jetzt bei 13,2

Zwei weitere Corona-Neuinfektionen haben die Zahl der registrierten Fälle im AK-Land seit Ausbruch der Pandemie auf 4963 anwachsen lassen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz veröffentlicht hat. Demnach gibt es aktuell 27 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind. 101 Frauen und Männer sind an oder mit dem Virus gestorben.