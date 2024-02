An diesem Samstag ist es nun zwei Jahre her, dass Putin seine Vollinvasion in die Ukraine gestartet hat, um das Land zu vernichten. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind ins Ausland geflohen, davon mehr als eine Million nach Deutschland. Unsere Zeitung hat mit zwei Familien gesprochen. Über ihr Ankommen in Deutschland und warum sie immer noch an einen Sieg glauben.