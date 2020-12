Derschen

Uff, das sieht gewaltig nach Arbeit aus: Auf den Tischen im kleinen Sitzungsraum des Dorfgemeinschaftshauses in Derschen türmen sich zahlreiche Ordner, Mappen, Hefte, Bücher und andere Unterlagen. Es riecht nach altem Papier, und die größtenteils schon angegilbten Seiten lassen erahnen: Diese Dokumente sind nicht mehr ganz „taufrisch“. Wer aber ein wenig darin blättert, entdeckt schnell: In den staubigen Akten steckt einiges an Geschichte(n) drin.