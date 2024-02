Plus Hamm (Sieg) Zusammen gegen den Kneipenschwund: Wie eine Genossenschaft das Gasthaus „Zum Raiffeisen“ möglich macht Immer mehr Dörfer verlieren ihre letzte Kneipe. Im 3700-Seelen-Ort Hamm an der Sieg hat 2020 ein Gasthaus neu eröffnet – unter ganz besonderen Vorzeichen. „Zum Raiffeisen“ heißt das Lokal, das nicht nur mit seinem Namen an den Vater der Genossenschaftsidee erinnert, der 1818 in Hamm geboren wurde. Hinter dem Gasthaus steht eine Genossenschaft. Die Mitglieder ziehen an einem Strang. Ein Vorbild? Von Justin Buchinger

Die zwei Räume in dem kleinen Fachwerkhaus in Hamm an der Sieg sind rustikal, aber gemütlich eingerichtet. Hinter der Theke steht das Ehepaar Annette und Manfred Przetak und versorgt die Gäste mit Bier und Hausmannskost. Genau so, wie man sich ein typisches Gasthaus vorstellt, in dem sich die Dorfgemeinschaft trifft, ...