Daaden/Herdorf

Die Grünen sind wieder in die Region Daaden und Herdorf zurückgekehrt: Nach siebenjähriger Vakanz hat sich ein neuer Ortsverband der Partei auf Ebene der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf gegründet. Zuvor hatten die Bündnisgrünen jahrelang in Herdorf existiert. Nach einer erfolgreichen Kommunalwahl im vergangenen Jahr haben sich die Mitglieder in der VG zu dieser Gründung entschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung.