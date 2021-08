„Mit der Stolpersteinverlegung heute holen wir Otto zurück in seine geliebte Heimat und in unsere Herzen.“ Mit bewegenden Worten lud Erhard Mengel vom Heimatverein Niederschelderhütte am Freitagabend die zahlreich Erschienenen ein, Otto Päulgen zu gedenken, einem Bürger von Schelderhütte, der nicht in das Raster des menschenverachtenden Weltbildes des Nationalsozialismus passte und deshalb gewaltsam seiner Heimat entrissen wurde, um einsam zu sterben.