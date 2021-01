Hamm

Eigentlich war alles gut vorbereitet für die erste digitale VG-Ratssitzung in Hamm. Das System ist bereits gut erprobt und läuft relativ problemlos im Homeschooling an der Hammer Grundschule. Eine Generalprobe am Tag davor schien die Hämmscher dahin gehend zu bestätigen, dass die VG-Ratssitzung auch kein Problem darstellen dürfte.