Eitorf

Zum „Döneressen“ vorbeigeschaut: Musiker Pietro Lombardi sorgt für Menschenauflauf in Eitorf

Trubel in Eitorf: Musiker Pietro Lombardi hat am Donnerstag in der an der Sieg gelegenen Gemeinde für einen Auflauf von Hunderten Fans gesorgt. Der DSDS-Sieger von 2011 hatte sich über die sozialen Medien zum „Döneressen“ angekündigt. Aufgrund der Menschenansammlung vor Ort musste eine Straße kurzzeitig gesperrt werden.