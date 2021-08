In die Zukunftsfrage um den Sportplatz in Steinebach scheint Bewegung zu kommen. Am Donnerstag haben sich der örtliche Bau- und Umweltausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss in einer gemeinsamen Sitzung mit klarer Mehrheit auf eine gewisse Richtungsempfehlung an den Gemeinderat verständigt.