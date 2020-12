Herdorf-Sassenroth

Der Kreis Altenkirchen bezieht Stellung zu den Überlegungen, das Bergbaumuseum in Sassenroth in eine andere Trägerschaft zu übergeben oder notfalls sogar die Einrichtung zu schließen. Hintergrund sei das Haushaltskonsolidierungskonzept für den Kreis Altenkirchen, das der Kreisausschuss Ende 2019 beschlossen habe. Aufgrund der finanziellen Situation des Kreises werde sich der Kreis alleine das Museum in seiner bisherigen Form, Umfang und mit den anstehenden Investitionen auf Dauer finanziell nicht leisten können, heißt es. Der Kreis als Träger des Bergbaumuseums übernimmt den Verlustausgleich der nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen.