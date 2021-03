Zu wenig Einnahmen: „Monas Eck“ in Altenkirchen muss schließen

Sechs Jahre lang hat Ramona Becker in Altenkirchen mit viel Herzblut die beliebte und weithin bekannte Gaststätte „Monas Eck“ in der Bahnhofstraße geleitet und dabei zahllose Gäste bewirtet. Seit wenigen Tagen hat sie ihren Betrieb geschlossen. „Es fällt mir nicht leicht“, so die 45-jährige Wirtin. „Ich behaupte mal, ich bin ein Opfer von Corona geworden. Nicht gesundheitlich, aber finanziell. Ich kann Monas Eck leider nicht mehr öffnen.“ Vor wenigen Tagen hatte Ramona Becker ihre Entscheidung erstmals über Facebook verkündet. Den finanziellen Verlusten durch den ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres und auch durch den zweiten Lockdown mit der erneut angeordneten Schließung ab dem 1. November 2020 konnte sie anfangs noch standhalten. Doch jetzt ist endgültig Schluss.