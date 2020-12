Altenkirchen

Behutsam heben Malte und Jendrik eine Handvoll Erde vom Acker am Helmenzer Dorfrand auf und drücken sie in ihren Händen zusammen. In Sekundenschnelle zerfällt alles zu feinem Staub, und das ist ein ganz schlechtes Zeichen. „Hier wollen wir Kartoffeln pflanzen“, erklärt Landwirt Matthias Augst, der Vater der beiden Jungs. „Aber es ist einfach viel zu trocken.“ Nicht nur auf dieser Fläche deutet sich eine Katastrophe an, die weitreichende Folgen haben könnte: Ob Grünland oder Getreidefeld, dem Boden mangelt es schon jetzt im April massiv an Wasser.