Zirkus warnt: Falsche Spendensammler in Wissen unterwegs

Wissen

Der Circus Ronelli, der vielfach auch im Kreis Altenkirchen sein Zelt aufschlägt und unter anderem im vergangenen Winter sein Winterlager in Birken-Honigsessen hatte, sieht sich mit kriminellen Machenschaften konfrontiert. In einer Mitteilung der Zirkusfamilie Trumpf heißt es: „Zurzeit sind wohl eine oder auch mehrere Personen in Wissen und Umgebung unterwegs, welche von Haustür zu Haustür laufen, und in betrügerischer Weise in unserem Namen Spenden sammeln. Da wir selbst zurzeit auch nicht hier in der Gegend sind, weisen wir ausdrücklich hiermit darauf hin, dass nur Zirkusfreund Ferdinand Klaas aus Wissen berechtigt ist, in unserem Namen Spenden einzusammeln, was er auch in bereits bekannten Aktionen in Wissener Geschäften gemacht hat.“