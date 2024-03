Plus Wissen Ziel für zentrale Sportanlage in Wissen: Kunstrasen und Tartanlaufbahn i Sie nahmen sich ausgiebig Zeit für den gemeinsamen, sportlichen Gedankenaustausch zwischen CDU Wisserland und dem Vorstand des VfB Wissen (von links): Rudolf Krämer, Albert Rödder, Robert Leonards, Peter Schwan, Sebastian Papenfuß, Frank Haak und Berno Neuhoff. Foto: Berno Neuhoff Zu einem sportlichen Gedankenaustausch rund um die zentrale Sportanlage (ZSPA) trafen sich Vorstandsmitglieder des VfB Wissen mit Vertretern der CDU Wisserland und Bürgermeister Berno Neuhoff. Ergebnis: Die sportlichen Begebenheiten, vor allem der Hartplatz und die Laufbahn sind alles andere als gut: Die Drainage auf dem Hartplatz und die alte Aschelaufbahn sind marode und nicht mehr wettkampf- und wettbewerbsfähig. Lesezeit: 2 Minuten

Einig waren sich die Dialogpartner, dass die Vereine im Wisserland und die örtlichen Schulen dringend Verbesserungen brauchen. Die Verbandsgemeinde will bei Kreis und Land Zuschüsse beantragen, damit in der ZSPA ein neuer Kunstrasenplatz und eine Tartanbahn entstehen können. Bis es so weit sei – auch da herrschte Einigkeit – liege ...