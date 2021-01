Ziegenhain/Mehren

Ihren Einstieg in eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit geben die Ortsbürgermeister von Mehren und Ziegenhain, Thomas Schnabel und Elmar Chylka, bekannt. Schon seit einiger Zeit war der Wirtschaftsweg an der Gemarkungsgrenze der beiden Ortsgemeinden in einem sehr schlechten Zustand. Eine Grabenverrohrung war eingebrochen, und bei jedem Starkregen schwemmte der Weg mehr aus und verwandelte sich in Morast.