Plus Ziege in Birnbach durch Wolf getötet? Experten prüfen Verdachtsfall i Ein Wolf steht in einem Tierpark in seinem Gehege. (zu dpa: «Kosten für Wolfsmanagement steigen - Kritik am Ministerium») Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA Nach dem Fund einer toten Ziege am Montag in Birnbach prüft das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo), ob das Tier möglicherweise einem Wolf zum Opfer gefallen ist. Lesezeit: 1 Minute

Eine Begutachtung des Vorfalls wurde laut Kluwo noch am selben Tag durchgeführt. Es wurden DNA-Abstriche genommen und an das Senckenberg Institut zur Analyse überstellt. Die Beteiligung eines großen Beutegreifers kann derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Ergebnislos verlief dagegen die Untersuchung eines zurückliegenden Vorfalls. Am 12. Juni waren an einem in ...