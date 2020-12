Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 18:00 Uhr

Herdorf Zehn neue „Drehleiterspezialisten“ im Städtchen Unlängst konnten zehn Kameraden der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf, Löschzug Herdorf, die Prüfung zum Drehleitermaschinisten erfolgreich ablegen. Insgesamt vier Tage unterrichteten zwei Ausbilder der Firma Drehleiterausbildung.de unter strengen Hygieneauflagen die Lehrgangsteilnehmer rund um das Themengebiet.