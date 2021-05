Kreis Altenkirchen

Zehn neue Corona-Infektionen: Inzidenz im Kreis Altenkirchen steigt leicht auf 42,7

Am Donnerstag hat das Kreisgesundheitsamt zehn neue Corona-Infektionen gegenüber dem Vortag registriert. Insgesamt wurden damit im Verlauf der Pandemie 4843 Menschen im AK-Land positiv auf das Coronavirus getestet. Aktuell sind an Sieg und Wied noch 107 Personen infiziert, 7 von ihnen müssen stationär behandelt werden. Als genesen gelten inzwischen 4637 Menschen, 100 Frauen und Männer aus dem Kreis sind an oder mit Covid-19 gestorben.