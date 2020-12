Zahl der Corona-Infektionen erneut gestiegen: 23 neue Fälle gemeldet

Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 17:40 Uhr

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen im Kreis Altenkirchen ist zum Wochenende wieder gestiegen. Die Kreisverwaltung meldet am Freitag, Stand 13 Uhr, 23 neue Fälle. Zuletzt hatte der Zuwachswert über mehrere Tage im niedrigen zweistelligen Bereich gelegen.

Die Zahl der aktuell Infizierten steigt damit ebenfalls an und liegt nun bei 121. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom Kreis mit 85,4 (Vortag: 69,9) angegeben, wobei es hier aufgrund unterschiedlicher Meldezeitpunkte unterschiedliche Werte bei Kreisen und Land geben kann. So gibt das Landesuntersuchungsamt (LUA) den Wert mit 68,3 an.

Sechs Corona-Patienten sind derzeit in stationärer Behandlung. 13 Menschen aus dem AK-Land sind seit Beginn der Pandemie nach einem positiven Corona-Test gestorben. Die insgesamt 767 Infizierten seit Mitte März verteilen sich so auf die Verbandsgemeinden:

AK-Flammersfeld: 364 (+8)

Betzdorf-Gebhardshain: 148 (+4)

Kirchen: 98

Daaden-Herdorf: 63 (+4)

Hamm: 60 (+6)

Wissen: 34 (+1)

Im Nachbarkreis Neuwied ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken auf 110,5 (laut LUA, Vortag: 117,1), trotz 43 neuer Fälle. Massive Auswirkungen haben die Corona-Fälle am Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg, es befinden sich 166 Personen in Quarantäne. Für den Westerwaldkreis liegt die Zahl bei 100,5. Der Rhein-Sieg-Kreis gibt den Wert mit 142 an, der Kreis Siegen-Wittgenstein mit 97,5 und der Oberbergische Kreis mit 160,6.