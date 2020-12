Alsdorf

Das Duo YoungBoyOnAchse setzte die Reihe der Bierkartenkonzerte im Garten von Haus Hellertal in Alsdorf fort. Am bislang heißesten Wochenende des Jahres fanden sich am Freitagabend rund 200 Besucher zum Open-Air-Konzert ein. „Willkommen an einem schönen Sommerabend“, begrüßt Sänger und Gitarrist Noah Lehnert die Gäste, „wir machen ein bisschen Musik für euch, und ihr seid für Bier, Wein und Essen zuständig.“