Altenkirchen

Noch vor einigen Wochen war das Wartezimmer in der Altekirchener Logopädie-Praxis von Stephanie Glaremin ein lebhafter Treffpunkt für kleine und große Patienten. Spielzeug für die Kinder und ausreichend Lesestoff für die Erwachsenen verkürzten die Zeit bis zum Termin, es wurde geplaudert und gelacht. Wenn die Chefin in diesen Tagen nun früh morgens die Tür ihrer Einrichtung aufschließt, schlägt ihr eine sterile, ungemütliche Atmosphäre entgegen, die sie selbst nur schwer ertragen kann: Corona hat ganze Arbeit geleistet. „Ich habe das Wartezimmer bis auf vier Stühle komplett ausgeräumt, so dass es je einen Stuhl für zwei Patienten und je einen für die Begleitpersonen gibt“, erzählt Stephanie Glaremin. „Natürlich müssen auch hier Abstände eingehalten werden.“