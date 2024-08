Wunsch der Jugend: Die Zentrale Sportanlage in Wissen wird bald aufgewertet

Das Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche soll erweitert werden. Zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise in Sachen Kleinspielfeld trafen sich in den Sommerferien (von links) Bürgermeister Neuhoff, Andreas Reifenrath von der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen, Martin Heinemann (Ingenieurbüro Heinemann), Lukas Fuchs (Grundschule Wissen), Michael Boll (Marion Dönhoff Realschule plus), Carsten Harmel (Kopernikus-Gymnasium) und Jennifer Czambor vom Jugendzentrum Offene Tür. Foto: Regina Schmidt/Verbandsgemeinde Wissen