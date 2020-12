Betzdorf

Die Hände zum Himmel: Singen, tanzen und lobpreisen, junge Christen feiern sich und ihren Glauben in der Betzdorfer Stadthalle. „Es war ein super gelungener Abend, mit dem einzigen Wermutstropfen, dass zu wenig Gäste da waren“, lautet das Fazit von Ute Müller vom Organisationsteam am Tag danach. Der CVJM Betzdorf hatte am Samstag zum ersten Worship-Festival in die gute Stube der Stadt eingeladen.