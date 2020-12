Kreis Altenkirchen

Wie sieht Kirche in Zukunft aus? Und: Wie und wo kann man sich folgenreich in die kirchliche Arbeit im ländlichen Raum einbringen? Mit solchen und ähnlichen Fragen haben sich zwölf Jugendliche im Alter zwischen 12 und 24 Jahren aus verschiedenen Kirchengemeinden bei einem Workshop des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen beschäftigt. Das Ganze fand laut einer Pressemitteilung des Kirchenkreises unter dem Motto „Kirche für Dich! frisch. begeisternd. jugendlich“ statt, ein Partizipationsprojekt, das sich über die gesamte rheinische Kirche erstreckt und Jugendliche in die Zukunftsentscheidungen der Kirche direkt mit einbezieht.