Birken-Honigsessen

Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Veranstaltung der Wolfswinkeler Hundetage – anders als in den vergangenen 27 Jahren – nicht direkt vor Ort in Birken-Honigsessen und Wissen stattfinden, sondern als Internet-Seminar. Termin ist am Samstag, 12. September, von 9 bis 18 Uhr.