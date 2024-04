Plus Flammersfeld Wolfsrüde ist „Serientäter“: GW1896 für drei Nutztierrisse im Raum Flammersfeld verantwortlich i ARCHIV - Ein Wolf läuft durch einen Wald. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild Tierhalter, die den Wolfsrüden GW1896 als „Problemwolf“ betrachten, dürften sich bestärkt sehen: Der Leitwolf des Leuscheider Rudels steht nun als Verursacher einer Serie von Nutztierrissen in der ersten Märzhälfte im Raum Flammersfeld fest. Lesezeit: 1 Minute

Die Individualisierung von DNA-Abstrichen, die am 9. März an zwei toten Damwildtieren und am 11. März an einer toten Ziege genommen wurden, hat jeweils den Nachweis von GW1896 erbracht, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) am Dienstagnachmittag mitteilte. Bereits in der vergangenen Woche war der Rüde als Verursacher eines weiteren Risses ...