Es tut sich was mitten in Mammelzen – sichtbar für alle, die tagtäglich auf der B 256 am ehemaligen Firmengelände der Spedition Schüchen vorbeikommen. Schon seit geraumer Zeit ist er Geschichte, der größere Komplex in der Ortsmitte, der über Jahrzehnte das Ortsbild mitbestimmte. Nachdem hier einige Zeit lediglich eine Baugrube zu sehen war, wächst nun ein neues Gebäude in die Höhe.