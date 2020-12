Wölmersen

Wölmersen: Kran beschädigt Leitung, Wehr konnte schnell wieder abrücken

Kran auf Stromleitung gestürzt, Person in Zwangslage: Die Alarmierung, die am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr bei den Feuerwehren Altenkirchen und Weyerbusch eintraf, klang durchaus dramatisch – erwies sich jedoch als falscher Alarm. Tatsächlich war bei Bauarbeiten in Wölmersen nur eine vergleichsweise harmlose Panne passiert. Ein Kranführer war mit einem Stahlträger in eine Freileitung geraten. Es bestand jedoch keinerlei Gefahr für Personen, und so konnten die 32 zum Einsatzort geeilten Wehrleute wieder abrücken, wie Wehrleiter Björn Stürz im Gespräch mit der RZ berichtet.