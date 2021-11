Zu wöchentlichen Andachten lädt der Arbeitskreis Mission, Entwicklung, Frieden der Pfarrei St. Ignatius Betzdorf auch in der diesjährigen Adventszeit in die St.-Ignatius-Kirche ein. Jeweils donnerstags, am 2., 9. und 16. Dezember, um 19 Uhr, sind Gläubige eingeladen, im Kirchenschiff miteinander zu beten, auf das Wort Gottes zu hören und Stärkung zu erfahren.