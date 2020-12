Kreis Altenkirchen Wöchentlich wird kontrolliert: Antigen-Schnelltests bei der Lebenshilfe Altenkirchen Die Einrichtungen der Lebenshilfe im Kreis haben die Zustimmung des Ministeriums zur Teilnahme an der nationalen Corona-Teststrategie für ihre Einrichtungen erhalten. Laut einer Pressemitteilung wurde für die Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband ein Konzept erarbeitet, das Grundlage für die Tests in allen Einrichtungen bietet. Alle Bewohner der Wohnstätten und des Pflegedorfes sowie die dort tätigen Mitarbeiter werden regelmäßig einmal wöchentlich mit einem Antigen-Schnelltest auf Infektion mit dem Coronavirus getestet.

In den Werkstätten und in den Tagesförderstätten stehen im Bedarfsfall ebenfalls Tests zur Verfügung. Durchgeführt werden die Tests von eingewiesenen medizinisch qualifizierten Fachkräften. „Die Sicherheit unserer Betreuten und aller Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle!“, so Lebenshilfe-Vorsitzende Rita Hartmann. Man sei froh, diese wichtige Aufgabe aus eigener Kraft bewältigen zu können.