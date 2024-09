Plus Daaden Wo noch Straßen saniert werden: Werkausschuss in VG Daaden-Herdorf nimmt Arbeit auf Von Thomas Leurs i In den Straßen „Im neuen Garten“ und „Zur Burg“ in Derschen werden bald neue Wasserleitungen verlegt. Foto: Thomas Leurs Am vergangenen Donnerstagabend tagte das erste Mal der Werkausschuss der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf. Nachdem Bürgermeister Helmut Stühn alle Mitglieder mit Handschlag begrüßt hatte, stellt Ralf Edelmann, technischer Werkleiter der Verbandsgemeinde (VG), die aktuellen Baumaßnahmen vor. Lesezeit: 2 Minuten

So seien die Arbeiten im Bereich „Alte Stroth“ in Weitefeld vollständig abgeschlossen. Dort wurde ein Trennsystem hergestellt und die Außengebietsentwässerung hydraulisch verbessert. Das Resultat der Arbeiten ist schon zu beobachten. Denn augenscheinlich habe die Maßnahme eine wesentliche Verbesserung beziehungsweise Minimierung des wild abfließenden Wassers vom Außengebiet in die Wohnbebauung erbracht, ...