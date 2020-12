Altenkirchen

Eine Hochzeit, mehr als 250 Gäste, weit mehr als 150 Corona-Infizierte: Als „Superspreader-Event“ beschreiben Virologen das, was sich am zweiten Oktoberwochenende bei einer Hochzeitsfeier in der Baptistengemeinde an der Frankfurter Straße in Altenkirchen ereignet hat. Damit ist eine Glaubensgemeinschaft in den Fokus geraten, die sich stark um Abschottung bemüht und über die daher wenig Gesichertes bekannt ist. Doch wie tickt diese Gemeinde und ihre Mitglieder? Die RZ hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen und mit Vertrauten der Gemeinde gesprochen.