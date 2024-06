Plus Wissen

Wissener Traditionsfirma nach Insolvenz: Dalex blickt optimistisch in Zukunft

Von Redaktion

i Der neue Geschäftsführer von Dalex, Günther Reusch (2. von links), tauschte sich mit (von links) Landrat Peter Enders, Iris Scharenberg-Henrich (Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Bürgermeister Berno Neuhoff und Markus Rödder, Wirtschaftsförderer Verbandsgemeinde Wissen, aus. Foto: Henning Grebe

Knapp ein Jahr ist es her, dass die Dalex GmbH mit Sitz in Wissen Insolvenz in Eigenverantwortung beantragte. Nach der Übernahme durch einen Investor, die Max Valier Holding (München/Bozen), bewegt sich das Traditionsunternehmen jetzt wieder in ruhigerem Fahrwasser.