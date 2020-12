Wissen

Das Schreiben ist Jürgen Linke nicht fremd – als Liedermacher hat es der Wissener mit seinen eigenen Texten und Melodien zumindest lokal zu einem gewissen Bekanntheitsgrad geschafft. Jetzt aber legt er erstmals ein Buch vor: In „Wölfjen und ich“ blickt Linke zurück in die Zeit seiner Kindheit in Hövels. Mehr noch als die kleine Gemeinde an der Sieg, die für den Knirps einen scheinbar riesigen Kosmos an Entdeckungen bereithielt, spiegelt sich in den Episoden die damalige Zeit. Nicht von ungefähr trägt das Buch den Untertitel „Geschichten aus einer Zeit ohne Überfluss“.