Dank allseits großer Spendenbereitschaft und beträchtlichen freiwilligen Engagements mündete die Wissener Aktion „Hilfe für Krapkowice“ bisher in zwei Hilfstransporten. Die verteilten Güter trugen dazu bei, dass die große Zahl an Menschen, die auf ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine auch in der südwestpolnischen Partnerstadt angekommen sind, versorgt werden konnten. Dazu erhielt das Wissener Rathaus dieser Tage ein Dankesschreiben von Andrzej Kasiura, dem Bürgermeister von Krapkowice.